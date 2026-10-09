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Бившият шеф на ВиК-Бургас остава под домашен арест

09 октомври 2026, 19:30 часа 469 прочитания 0 коментара
Снимка: succo / Pixabay
Бившият шеф на ВиК-Бургас остава под домашен арест

Съдът отказа да върне зад решетките бившия шеф на ВиК – Бургас Цветан Мирчев. Прокуратурата поиска промяна на мярката му от домашен арест в задържане под стража заради предполагаеми заплахи към свидетел по делото. Мирчев и областният председател на ДПС Христо Широков са сред обвиняемите за участие в организирана престъпна група, разследвана за схема с манипулиране на водомери в хотели по Южното Черноморие и умишлена безстопанственост.

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Според обвинението Мирчев се е обадил на свидетеля от американски номер чрез интернет приложение и с преправен глас го е заплашил, за да оттегли показанията си. При претърсване в жилището му са иззети шест мобилни телефона, но нито един от тях не е с американска SIM карта. Все още няма резултати от назначените експертизи.

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Съдът прие, че няма достатъчно доказателства за отправени заплахи, нито данни Мирчев да е нарушавал домашния арест. „Аз съм бил звънял на някакъв свидетел, който нито познавам, нито съм чувал. И така нататък, от някаква американска карта, като той ми бил разпознал гласа. Това са абсурдни твърдения“, казва Цветан Мирчев, бивш директор на ВиК – Бургас.

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„Заплахи, които са формирали страх в свидетеля, че ако не оттегли показанията или да даде показания, които да го оневинят, трябва да внимава, когато се придвижва, да внимава за семейството“, посочва Мирослав Илиев, зам.-окръжен прокурор на Бургас.

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Домашен арест решение съд ВиК Бургас
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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