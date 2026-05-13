Разкриха наркооранжерия във Варненско

Специализирана полицейска операция на ГДНП, проведена съвместно със служители на ОД на МВР – Варна, под ръководството на Окръжната прокуратура-Варна, разкри наркооранжерия в района. Нова съобщават на страницата на МВР в интернет.

В къща в село Рудник, използвана от 41-годишен мъж, е разкрита добре оборудвана оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа. При извършените процесуални действия от имота са иззети намерените общо 209 растения в различен стадий на растеж. Иззето е и значително количество суха тревиста маса – марихуана.

Още: Марихуана в перални: Спипаха над 360 кг на границата

Мъжът е задържан с полицейска заповед, като след изтичането на мярката, с прокурорско постановление тя е удължена за срок до 72 часа и предстои в съда да бъде внесено искане от страна на наблюдаващия прокурор за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Работата по документиране и доказване на извършените престъпления продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Задържаният е с две повдигнати обвинения - по чл. 354а, ал. 1 от НК и по чл. 354в, ал. 1 от НК.

Още: Дрога за над 400 000 евро открита при акция в "Студентски град"