Скрил над 9 млн. евро данъци: Екстрадираха от България шеф на чартърна авиокомпания

Тричленен състав на Окръжния съд в Кюстендил допусна незабавно предаване на П. Г., с гражданство на Р Италия и Конфедерация Швейцария, изпълнителен директор на чартърна авиокомпания, на германските власти, съобщиха от съда в Кюстендил.

Мъжът е бил обявен за международно издирване със заповед за арест, издадена на 20 януари тази година от Районният съд в Дрезден.

Мъжът е задържан при влизане в България на ГКПП "Гюешево", казаха от съда за БТА. Той е бил издирван с цел провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления – непредаване в срок на данъчна декларация за месеците: януари 2021 г. - февруари 2025 г., като по този начин е укрил данък за въздушен транспорт на обща стойност най-малко 9 006 204, 38 евро, съобщават от съда.

Издирваният е дал пред съда доброволно съгласие за предаване. Мъжът вече е екстрадиран.

