Имал връзка с дъщерята на жертвата: Прокуратурата с подробности за убийството в Първомай

20 август 2025, 10:36 часа 570 прочитания 0 коментара
Обвиненият 21-годишен младеж за убийството в Първомай имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. Той е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря ѝ, с която имали приятелски отношения. Отношенията са били в рамките на няколко месеца, след което те се разделили. Най-вероятният мотив е личен. Това съобщиха на съвместен брифинг от прокуратурата и полицията в Пловдив.

Още разкрития за тежкото престъпление

От събраните към момента доказателства е установено, че на 18 август около 4:20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочл оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

Извършителят е напуснал дома веднага, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си и отпътувал в посока София.

Към 4:30 часа синът на жената се събужда от кучешкия лай и шума, става и открива майка си мъртва. Подава сигнал до Районно управление - Първомай и на място пристигат полицейски и медицински екипи.

Установен е извършителят – 21-годишен младеж, който е задържан същият ден около 16:30 часа в София в общежития в Студентски град. 

Задържаният е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Виолета Иванова
Полицай Първомай убийство информация 2025
