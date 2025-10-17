Крали климатик: Двама мъже във Варна са задържани

Двама мъже са задържани във Варна за срок до 24 часа за кражба на климатик, съобщиха от полицията.

Случаят е от сряда и се разиграл в ранните часове на денонощието, когато полицейски служители от Трето РУ във Варна извършили проверка на двама мъже, на 28 и на 36 години, жители на Варна. Проверката била извършена, тъй като и двамата известни на полицията.

При проверката е установено, че са свалили външно тяло на климатик от жилищна сграда, в жк. „Владислав Варненчик", с намерение противозаконно да го присвоят.