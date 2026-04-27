Дете с велосипед се удари челно в камион

27 април 2026, 12:51 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
Дете на 13 години е пострадало при катастрофа с товарен автомобил в Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. 

Произшествието е станало на 24 април около 17:00 часа, когато 43-годишен шофьор на товарен автомобил “Фолксваген“ е ударил 13-годишен велосипедист, който се е движил срещу него в същото платно за движение.

В резултат на сблъсъка детето е получило счупване на предмишницата и е транспортирано за лечение в болница в Плевен, без опасност за живота.

Още: Шофьор блъсна 5-годишно дете

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна, уточняват от полицията. По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство, като работата продължава.

От началото на годината до момента в област Ловеч при пътни инциденти загиналите до 18-годишна възраст са двама, а ранените – 12, казаха за БТА от ОДМВР – Ловеч. През изминалата година загиналите под 18 години също са двама, а ранените са общо 45.

Още: Кола блъсна 12-годишно момиче в София

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
