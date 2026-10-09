Четирима младежи загинаха в тежка катастрофа край Плевен

Тежка катастрофа с четири жертви е станала край Плевен тази нощ. Това съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Плевен Дияна Илиева - Стоянова. Сигнал за произшествието, възникнало на пътя Плевен – село Ясен, е постъпил около 22:55 часа. На този етап е установено, че лек автомобил, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока Плевен – село Ясен, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движещия се лек автомобил.

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Загинали са 18-годишният водач на единия автомобил и спътникът му на 21 години. Сред жертвите са и пътници в другия автомобил – момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка и младеж на 20 години, който е бил на задната седалка. Шофьорът, за когото се предполага, че е предизвикал катастрофата, е настанен за лечение в плевенска болница.

От лечебното заведение съобщиха, че пострадалият е настанен в Клиниката по неврохирургия и е в стабилно състояние.