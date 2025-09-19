Войната в Украйна:

Делото за смъртта на Сияна се отложи за октомври

19 септември 2025, 16:19 часа 301 прочитания 0 коментара
Делото за смъртта на Сияна се отложи за октомври

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание, цитирани от БТА. В съдебното заседание, което е трето поред, са разпитани двама от частните обвинители – бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент. От страна на прокуратурата и от частните обвинители са направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил. 

На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.

Още: Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели

Отново протест с искане за справедливост

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Както БТА предаде, по-рано днес преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен се състоя протест под наслов „Справедливост за Сияна“. Участниците в него блокираха за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бе дядото на детето.

Още: Родителите на Сияна получиха 300 000 лв. обезщетение: Толкова струва животът на дете в България

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплощно изкърпване

с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т. нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка. 

Още: Започнаха ремонт на пътя, на който загина 12-годишната Сияна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Телиш Сияна Николай Попов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес