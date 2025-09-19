Делото за смъртта на Сияна се отложи за октомври

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание, цитирани от БТА. В съдебното заседание, което е трето поред, са разпитани двама от частните обвинители – бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент. От страна на прокуратурата и от частните обвинители са направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил.

На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.

Още: Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели

Отново протест с искане за справедливост

Снимка БГНЕС

Както БТА предаде, по-рано днес преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен се състоя протест под наслов „Справедливост за Сияна“. Участниците в него блокираха за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бе дядото на детето.

Още: Родителите на Сияна получиха 300 000 лв. обезщетение: Толкова струва животът на дете в България

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплощно изкърпване

с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т. нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка.

Още: Започнаха ремонт на пътя, на който загина 12-годишната Сияна