Пет пожара в Пловдивско: Подозират 9-годишни деца

Пет пожара са били предизвикани от деца на територията на селата Ягодово и Крумово. Това съобщи кметът на Ягодово Димитър Дишев в ефира на Нова телевизия. По думите му три са на територията на село Ягодово, а два – в село Крумово. "Има доста неприбрана слама, която изгоря", описа щетите кметът. Той обясни, че на един от масивите децата са палили едната вечер, а на следващата сутрин са се върнали и са запалили съседната нива.

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Блокът, който е бил запален на втория ден, е покрай железопътната линия, свързваща Пловдив със Свиленград, по която преминава и международният влак за Истанбул. "Бързата намеса на противопожарната служба предотврати разрастването на огъня, тъй като след слънчогледа има други масиви с жита, които можеха и те да се запалят", обясни кметът.

През следващата седмица са били запалени и бали с фураж, намиращи се в непосредствена близост до къщи в селото.

Извършителите са били установени, след като служителят по сигурността в кметството Илия Сарийски останал на мястото на последния пожар по препоръка на огнеборците, за да следи да не се разпали отново. Тогава той забелязал едно от децата да се приближава с колело, което при вида му се обърнало и опитало да избяга. "Настигнах ги с мотора”, разказа за залавянето Сарийски и обясни, че на въпроса му какво става, детето започнало да отрича с думите "Не съм аз, не съм аз", като именно тази реакция е спомогнала за разплитането на случая и изясняването на това кои са останалите деца.

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Кметът на Ягодово посочи, че не е разговарял лично с родителите на децата от неговото село, тъй като служителите от Пето районно управление са ги взели за разпит. "Не мога да кажа, че са проблемни деца, просто малко по-палави деца, все пак децата са във ваканция, те си търсят техните приключения и техните ежедневни преживявания, но въпросът е, че са намерили неправилната игра", коментира кметът.

Местните власти призовават родителите за по-голям контрол над децата им, за които се разбра, че са 9-годишни.