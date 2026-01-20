Директорът на парк "Рила" катастрофирал с 2,31 промила алкохол

Директорът на Национален парк "Рила" Красимир Андонов е предизвикал пътнотранспортно произшествие в понеделник вечерта, след като е управлявал автомобил след употреба на алкохол. Тестовете са отчели и наличие на марихуана, като този резултат е бил оспорен от него.

Катастрофата е станала около 18:30 ч. в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът, шофиран от Андонов, е напуснал пътното платно и се е блъснал в сграда в района на гробищния парк. Още: С 3,05 промила алкохол: Хванаха пиян-залян шофьор

Пробата за алкохол е показала 2,31 промила. След инцидента Андонов е бил транспортиран за медицински преглед в Благоевград.

От прокуратурата съобщиха, че той не е бил задържан поради здравословни причини.