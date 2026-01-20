Войната в Украйна:

Директорът на парк "Рила" катастрофирал с 2,31 промила алкохол

20 януари 2026, 12:23 часа 375 прочитания 0 коментара
Директорът на парк "Рила" катастрофирал с 2,31 промила алкохол

Директорът на Национален парк "Рила" Красимир Андонов е предизвикал пътнотранспортно произшествие в понеделник вечерта, след като е управлявал автомобил след употреба на алкохол. Тестовете са отчели и наличие на марихуана, като този резултат е бил оспорен от него.

Катастрофата е станала около 18:30 ч. в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът, шофиран от Андонов, е напуснал пътното платно и се е блъснал в сграда в района на гробищния парк. Още: С 3,05 промила алкохол: Хванаха пиян-залян шофьор

Пробата за алкохол е показала 2,31 промила. След инцидента Андонов е бил транспортиран за медицински преглед в Благоевград.

От прокуратурата съобщиха, че той не е бил задържан поради здравословни причини.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Пиян шофьор национален парк рила
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес