"Докато го убивали, полицай гледал": Майка търси истината за побой над сина й

28 януари 2026, 07:59 часа 430 прочитания 0 коментара
Двама младежи са пребити от охранители в дискотека във Видин, която се намира в центъра на града и е на метри от сградата на общината. Инцидентът е станал в събота. Едно от пострадалите момчета влязло в спор с друго момче, което познавало охраната и се оплакало. Двете момчета са бити през няколко минути. Едното първо е налагано с шутове и палки отвън, а после същото е сполетяло и Георги Викторов, който бил вкаран в стая в дискотеката. Той е настанен за лечение в "Пирогов".

Какво се е случило?

"Синът ми е настанен по спешност в "Пирогов". Облян е бил в кръв, а лицето му е било почти размазано от боя. За да бъде пребит по този жесток начин, е влачен за краката вътре в дискотеката. Не знам по каква причина е била тази разправия, но той само ми каза по телефона: "Мамо, докато ме убиваха, Милчо Манчев гледаше отстрани", разказа в ефира на Нова телевизия майката на пострадалото момче Елена Георгиева.

Тя обясни, че този човек е действащ полицай в града, който упражнява и дейността охранител към фирма с лице, наречено Александър Александров, познат в града като Сашо Черния.

Синът й разказва още, че в тази стая му е нанесен зверски побой с палки. „Мисля, че е имало дори метален бокс, с който са го били, защото е счупена скулата му. Окото му е затворено и вчера претърпя операция за зашиване на клепача. Той е в тежко състояние и лекарите към момента не казват кога точно ще го изпишат, защото искат да продължат да го наблюдават“, каза тя.

По думите на Елена такива побой се случват почти всеки петък в тази дискотека. „Преди се е случило с дете на полицайка, преди това и с момиченце, което също е вкарано в тази стая и му е сцепена веждата. Сашо Черния й казал „Обещавам да те намеря във входа, в който живееш, и да те довърша“, разказа още майката.

Виолета Иванова
