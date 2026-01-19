Любопитно:

Пребит до безсъзнание: Братя са арестувани за побой над мъж

19 януари 2026, 10:45 часа
Двама братя от разградското село Топчии са задържани за причиняване на телесна повреда на трето лице. Те са пребили до безсъзнание мъж, съобщават от ОДМВР - Разград.

Около 21.30 часа на 18 януари в центъра на селото между тях и 45-годишен мъж възниква пререкание, което прераства във физическа саморазправа. Братята на 43 и 35 години нанасят удари по тялото на потърпевшия като му счупват носа.

Пострадалият е транспортиран в безсъзнание към МБАЛ-Разград. Настанен е за лечение без опасност за живота. Побойниците са задържани в сградата на РУ-Разград. По случая се води досъдебно производство по чл.129, ал.1 от НК.

