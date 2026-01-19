Пребит до безсъзнание: Братя са арестувани за побой над мъж

Двама братя от разградското село Топчии са задържани за причиняване на телесна повреда на трето лице. Те са пребили до безсъзнание мъж, съобщават от ОДМВР - Разград.

Около 21.30 часа на 18 януари в центъра на селото между тях и 45-годишен мъж възниква пререкание, което прераства във физическа саморазправа. Братята на 43 и 35 години нанасят удари по тялото на потърпевшия като му счупват носа.

Пострадалият е транспортиран в безсъзнание към МБАЛ-Разград. Настанен е за лечение без опасност за живота. Побойниците са задържани в сградата на РУ-Разград. По случая се води досъдебно производство по чл.129, ал.1 от НК.

