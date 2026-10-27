Спорт:

Докато оглеждал колата си: Бус уби мъж във Врачанско

27 октомври 2026, 9:22 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Докато оглеждал колата си: Бус уби мъж във Врачанско

Мъж на 40 години е загинал при катастрофата, станала на път I-1 Ребърково – Лютидол, казаха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца. Мъжът е ударен от бус, докато оглеждал колата си на пътя. Заради инцидента временно е ограничено движението, като е обявен обходен маршрут. Още: Тежка катастрофа с три коли край Карнобат, има загинал и пострадал

За леките автомобили в посока Ботевград: път III-161 Ребърково – Рашково – Ботевград, а oт Ботевград в посока Мездра – по път I-1. Според отчета на ОД на МВР – Враца през септември в областта са регистрирани 18 тежки пътнотранспортни произшествия, загинал е един човек, а 23-ма са ранени. Още: Тежка катастрофа край Луковит: Жена загина на път за болницата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бус катастрофа полиция загинал
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес