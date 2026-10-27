Пребит, защото е българин: Защо македонският съд първо осъди, а сега оправда нападателите на Християн Пендиков

Преди 3 години Християн Пендиков беше пребит край Охридското езеро заради българското му самосъзнание. Обвиняемите бяха осъдени, но преди дни изненадващо македонският съд реши да ги оправдае.

Основният съд в Охрид освободи от обвинение Борче Ангелов и Илия Спасески за побоя над секретаря на заличеното вече сдружение "Цар Борис Трети" в Охрид Пендиков. Делото беше върнато за ново разглеждане от Апелативния съд в Битоля, след като и прокуратурата, и защитата на двамата обвиняеми обжалваха решението за по осем месеца ефективна присъда за нанасяне на тежка телесна повреда. Пендиков беше жестоко пребит през януари 2023 г., а българската държава тогава организира транспортирането и лечението му в България.

"Всеки, който се самоопределя като българин в Северна Македония, може да бъде бит без последствия", заяви тогава Християн Пендиков. 3 години след жестокия побой над него съдът в Охрид оправда обвиняемите. Интересното е, че това е същият съдия, който през 2025 г. осъди обвиняемите на затвор. Сега той ги оправда, и то без никакви допълнителни доказателства. Какво се промени и кой защитава българите в РСМ, коментира самият Пендиков.

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Никакви нови доказателства

"Никакви нови доказателства или разговори, просто нищо ново нямаше. Отидохме на съд и съдията ги освободи. Чакаме мотивите", заяви Пендиков, който добави, че все още не разполага със съдебното решение.

Според него зад решението стои натискът над властите.

"В Македония е проблем да се декларираме като македонски българи, това им е проблем, проблем за измислената идентичност. Българското самосъзнание е много голям проблем в РСМ", подчерта Пендиков.

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Той заяви, че не се страхува. "Тяхната цел, на властите в Северна Македония, е да ни е страх да се връщаме там. В социалните мрежи обиди, по улицата обиди. Но това няма да мине, защото ние не се страхуваме и ясно заявяваме, че сме българи. Няма да ни уплашат, ние нашите права ще си ги търсим, докато можем в Македония, а след това - и в европейските институции. Защото Македония като претендира за членство в ЕС, тя е наясно, че трябва да изпълни критериите", добави той.

Пендиков уточни, че няма право да обжалва с адвоката си, а това може да направи само прокуратурата. Силно се надявам това да се случи, заяви той.

Пендиков коментира и казуса с Ива Михайлова и въпроса дали тя има от какво да се притеснява, ако бъде върната в Македония.

"Да, тя има за какво да се притеснява, ако бъде върната в Северна Македония, защото властите са еднакво лоши към всеки, който се определя като българин, без значение по каква причина е в съда", обяви той.

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"Доста хора, които са се определили като българи, са били изгонени от работа, за да нямат доходи и да търсят решението как да оцелеят в чужбина", уточни Пендиков, добавайки, че сънародниците ни в Македония живеят в постоянен натиск и репресия.

След падането на Вучич

Пендиков е умерен оптимист дали падането на Александър Вучич в Сърбия ще има положителен ефект и за ситуацията в Македония.

"След като падна Вучич, силно се надявам да се разклати столчето на "сръбския свят", който беше контролиран пряко от Сърбия и Македония да има някакви надежди да излезе по пътя към ЕС. Като всеки нормален човек, искам Македония един ден да стане истинска правова държава", заяви той.

Пендиков обаче коментира, че подобни граждански настроения като тези в Сърбия в Македония няма. "Реалната власт в РСМ - Мицкоски, обяснява целия проблем като двустранен с България и хората в Македония не могат да разберат, че изискването за изпълнението на критериите не е българско, а на целия ЕС", заяви още той.