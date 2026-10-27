Ударени кораби край България:

Цената на бензина скача рязко всеки път, когато някой тенекиен диктатор реши да избухне

27 октомври 2026, 9:28 часа 579 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Цената на бензина скача рязко всеки път, когато някой тенекиен диктатор реши да избухне

Думите от заглавието са на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс - думи пред привърженици на републиканците в предизборната кампания за Конгреса. Ванс призна, че сега инфлацията в САЩ била невиждана от 50 години, обаче цените на горивата през 2022 година, когато Русия нападна Украйна, били по-високи от сега, по негови думи - без да дава точни числа. А с думите за тенекиения диктатор вицепрезидентът на САЩ предизвика подигравки - кого има предвид всъщност, Путин или Тръмп. Самият Ванс обаче се изясни - администрацията на Джо Байдън, предшественика на Доналд Тръмп, затворила много рафинерии, намалила рязко капацитета на САЩ да преработва петрол и оставила Съединените щати "по-зависими отвсякога от тенекиени диктатори в Близкия изток" - ОЩЕ: Светът се разпада, а ние се справяме по-добре отвсякога

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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