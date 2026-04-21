Две деца и майка им са в тежко състояние след катастрофа

На 20 април в 15:50 часа на главен път II-73, между селата Риш и Александрово, е станала тежка катастрофа. 38-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил Тойота „Авенсис“ с шуменска регистрация предприел маневра за изпреварване на автомобили. При завършване на маневрата загубил контрол над управлението, , излязъл вдясно от пътното платно, и се ударил в скат. След удара в шуменската болница са откарани водачът, 28-годишна жена и двете им деца- момченца на 2 месеца и почти две години. Майката и бебето са настанени в тежко състояние и опасност за живота в ОАРИЛ. По-голямото момченце е тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, забити стъкла по лицето, в съзнание.

Водачът на автомобила е с фрактура на 8 ребрена дъга вляво. Тестван е за алкохол и наркотични вещества и техни аналози, пробите му са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

Друго произшествие

Двама мъже на 29 и 33 години са пострадали при пътно-транспортно произшествие снощи. Малко преди 23 часа на ул.“ Хан Омуртаг“ в село Златна нива 35-годишен водач на Фолксваген „Транспортер“ поради движение с несъобразена скорост загубил контрол над автомобила.

Излязъл вдясно по посока на движението си извън пътното платно, и се ударил в бетонен електрически стълб. След удара в шуменската болница са откарани пътниците- брат му на 33 години и 29-годишен мъж от село Златна нива.

Настанени са за лечение- 33-годишният с хематом на главата и луксация на десен глезен, а 29-годишният с фрактура на шиен прешлен и дясна ребрена дъга. Двамата са без пряка опасност за живата. Образувано е досъдебно производство.

