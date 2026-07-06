По 500 евро на всеки и ме пускате: Шофьор се опита да подкупи полицаи

Шофьор се опита да подкупи полицаи, за да не бъде тестван за употреба на алкохол, съобщават от ОДМВР-Бургас. На 04.07.т.г. около 07.30 ч. на автомагистрала “Тракия“, км. 325 в посока Бургас, служители от Районно управление - Карнобат спрели за проверка лек автомобил “Форд“, с кюстендилска регистрация, управляван от 36 годишен мъж от Самоков, който отказва да бъде тестван за наличие на алкохол в кръвта. Още: Предложил подкуп на полицай: Задържаха 45-годишен мъж

За да предотврати последващи полицейски действия водачът извадил пачка със сгънати банкноти, като заявил на полицаите, че на всеки от тях предлага по 500 евро (общо 1 000 евро) за да го пуснат да си тръгне без да бъде тестван за алкохол. 36 годишния мъж своевременно е задържан за срок до 24 часа в Районно управление - Карнобат. Работата по случая продължава. Още: Хванаха с подкуп началник във варненския район "Приморски"