Кабинетът "Радев":

По 500 евро на всеки и ме пускате: Шофьор се опита да подкупи полицаи

06 юли 2026, 11:27 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
По 500 евро на всеки и ме пускате: Шофьор се опита да подкупи полицаи

Шофьор се опита да подкупи полицаи, за да не бъде тестван за употреба на алкохол, съобщават от ОДМВР-Бургас. На 04.07.т.г. около 07.30 ч. на автомагистрала “Тракия“, км. 325 в посока Бургас, служители от Районно управление - Карнобат спрели за проверка лек автомобил “Форд“, с кюстендилска регистрация, управляван от 36 годишен мъж от Самоков, който отказва да бъде тестван за наличие на алкохол в кръвта. Още: Предложил подкуп на полицай: Задържаха 45-годишен мъж

За да предотврати последващи полицейски действия водачът извадил пачка със сгънати банкноти, като заявил на полицаите, че на всеки от тях предлага по 500 евро (общо 1 000 евро) за да го пуснат да си тръгне без да бъде тестван за алкохол. 36 годишния мъж своевременно е задържан за срок до 24 часа в Районно управление - Карнобат. Работата по случая продължава. Още: Хванаха с подкуп началник във варненския район "Приморски"

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Пиян шофьор задържан подкуп пътни полицаи
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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