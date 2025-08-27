Гори жилищен блок в София

Пожар пламна в квартал в София. Изолацията на жилищен блок в столичния квартал „Малинова долина“ се е запалила днес. На място работят екипи на пожарната и Спешна помощ, съобщи Нова телевизия, като се позова на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

В сградата има хора, като към момента няма данни за пострадали. Причините за пожара предстои да бъдат изяснени.

Припомняме, че само преди два дни Пожар се е разгоря в столичния квартал "Кръстова вада". Както се вижда от разпространени тогава снимки - димът се забелязваше и от други квартали на София. От пресцентъра на МВР потвърдиха, че има подаден сигнал за възникнал пожар в квартала, като по тяхна информация са се запалили сухи треви. На място имаше пет пожарни автомобила. Пожарът бе потушен.