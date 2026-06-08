Доган, Пеевски и кредитите на Стоян Мавродиев: Къде са давани стотици милиони евро?

"Топката за екстрадицията на Стоян Мавродиев е в ръцете на сръбските власти. Надявам се този банкер да има по-малък финансов ресурс от Цветан Василев и се надявам, че вероятно ще бъде предаден на България. Вероятно има и други кредити, които са обект на разследване, дадени от Стоян Мавродиев като бивш директор на Българската банка за развитие (ББР)“. Това мнение изрази пред bTV бившия градски прокурор Николай Кокинов. Още: "Прокуратурата спира да е "бухалка" или "чадър": Ваня Стефанова обеща разплитане на горещите казуси

Къде са гигантските кредити на Мавродиев?

Снимка: ББР

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Според него обект на разследване на „гигантските“ кредити трябва да са и други хора - да бъдат проследени дали не са давани съмнителни кредити освен на Ахмед Доган и на лидера на ДПС Делян Пеевски.

По думите му първо трябва да се върне Стоян Мавродиев у нас и след това да се види дали ще избухне някаква „политическа бомба“.

"Надали ще се окаже така, че Мавродиев да се окаже у нас "жертвеният агнец", смята Кокинов.

Той е на мнение, че Стоян Мавродиев може да иска да се върне в България, за да "изчисти" името си у нас.

Бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев добави, че въпросът е дали линията на разследване ще продължи и дали ще тръгне в посока на други кредити, които са отпускани не към Ахмед Доган, а към Делян Пеевски.

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