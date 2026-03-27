Хванаха големи количества наркотици в София (СНИМКИ)

Огромно количество наркотици са били заловени в четвъртък в София. Това е станало при съвместна акция на ГДБОП и ДАНС, съобщи и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Facebook. Заловени са близо 180 кг марихуана, над 10 кг кокаин, 47 кг амфетамини, 3 кг екстази и почти 1 кг метамфетамин.

На друг адрес, свързан със същата група, са открити боен пистолет и боеприпаси.

Публикувахте от Георги Кандев в Петък, 27 март 2026 г.