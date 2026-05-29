Разпитите в Кърджали продължават: МВР подхвана още партийни функционери (СНИМКИ)

Бившият директор на Средно училище "П.Р.Славейков" в Кърджали и лидер на местната БСП Милко Багдасаров също е бил призован за разпит в Областната дирекция на МВР. По данни на пресслужбата нямало вероятност да бъде задържан, пише разследващия сайт "BIRD".

Според информацията Багдасаров е дал показания за обществена поръчка за изграждане на пристройка към училището, на която той е дал ход по време на мандата си като директор. Не се съобщава откъде е сигналът за това.

"Миналата година той бе пенсиониран и на мястото му бе назначена Маргарита Демирева, заедно с него с работата си се разделиха и други преподаватели. Според някои твърдения, тя е протектирана от ГЕРБ. Лесно обаче може да се допусне, че именно тя е подала въпросния сигнал - в края на март т.г. тя публикува позицията си по отношение на поръчката в сайта на училището, като подчертава, че иде реч за "вероятно неизпълнение". Когато през август 2025 г. Демирева встъпва в длъжност, тя не открива никаква документация - за откриване на строителна площадка, за спиране и възобновяване на строителството. Последва нова проверка от страна на инспектори от Сметната палата в началото на януари 2026 г. Констатирано е, че е наличен само частичен изкоп, строително-монтажните работи не са извършени, както и липсва протокол за откриване на строеж", разказва още изданието.

Обществената поръчка е финансирана съгласно програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли и градини и училища за периода 2024-2027 г. Изпълнението на поръчката е възложено на 11 юли 2024 г. на „Пътстрой-С“ ЕООД от Стара Загора, договорът е с датата 29 юли 2024 г. Стойността на дейностите, възложени на фирмата, е в размер на 2 424 215 лева без ДДС, а с ДДС сумата възлиза на 2 909 059 лева. Строителният надзор е възложен на „Привити Консулт“ ЕООД от София.

На 18 декември същата година Министерството на образованието и науката превежда на фирмата изпълнител 863 713 лева за строително-монтажните работи. Това представлява 30% от общата сума на проекта. На практика старозагорската фирма е получила парите за проекта в аванс, но не е изпълнила договорените дейности.

Към момента самият Багдасаров е неоткриваем за коментар.

