Лайфстайл:

Хванаха над 200 кг контрабандна храна

23 март 2026, 12:13 часа
Хванаха над 200 кг контрабандна храна

Над 200 кг храни от животински произход иззеха инспектори от дирекция “Граничен контрол“ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) от микробус на ГКПП “Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция “Митници“.

Случаят е от тази неделя, 22 март, когато в микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, митничари са открили храни от животински произход без необходимите документи.

Веднага са уведомили инспектори на БАБХ. При извършената инспекция са установени над 182 кг млечни продукти, 41 кг яйца, както и малки количества колбаси и други хранителни продукти. Съставен е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство продуктите ще бъдат унищожени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, подчертават от агенцията.

Възстановяваме 100 процента контрола на границите ни съвместно с останалите органи на реда, заяви изпълнителният директор на БАБХ Ангел Мавровски на пресконференция миналата седмица, припомня БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Контрабанда БАБХ Агенция Митници фалшиви хранителни продукти
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес