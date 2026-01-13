Дрога в спалното: Намериха канабис в затвора в Самораново

Служители на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ са подали сигнал до Районно управление - Дупница, че при проверка в спално помещение на затворническото общежитие в с. Самораново е намерена опаковка с наркотично вещество, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

Още: За трафик на канабис: Две французойки за 10 години в турски затвор

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. При направения полеви наркотест, намереното вещество е реагирало на канабис.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.

Още: Игра на криеница с дрогата: Агенция "Митници" обяви колко се търгува марихуаната и има ли нови наркомрежи