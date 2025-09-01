Войната в Украйна:

Има ли договорка между Паскал и прокуратурата: Говори адвокатът на Петя Банкова

01 септември 2025, 08:05 часа 543 прочитания 0 коментара
Има ли договорка между Паскал и прокуратурата: Говори адвокатът на Петя Банкова

„Предполагам, че има някаква договорка между Никола Николов-Паскал и прокуратурата след екстрадирането му от Сърбия“. Това заяви Аделина Натина, адвокатът на бившия шеф на Агенция „Митници“ – Петя Банкова пред bTV. Тя е на мнение, че Паскал може да даде достатъчно данни, които да помогнат на прокуратурата да докаже тезата си. Още: Политически протекции на Паскал: "Много възможно" според вътрешния министър

Имал ли е Паскал отношения с Петя Банкова?

Още: Пуснаха на свобода Никола Николов–Паскал срещу гаранция от 50 000 лв. 

„Нямам представа какво е казал Паскал, но мога да заявя това, което още от първия ден казвам – Петя Банкова беше директор на Агенция „Митници“ 40 дни. Никола Николов-Паскал се занимава от години с контрабанда. Петя Банкова е външна на Агенция „Митници“ и не би била полезна на Паскал да има контакти с него“, коментира Аделина Натина. Тя сподели още, че Петя Банкова не е викана на разпит след освобождаването ѝ от ареста.

Тя добави, че Банкова не е казвала кой на кого да дава пари, а е чувала слухове за даване на пари. „Ние е дадохме съвет да даде обяснение по повод дадените повдигнати обвинение за длъжностни престъпления. Нека да не забравяме, че директора на Агенция „Митници“ е пряко подчинен на министъра на финансите. Когато са и спускани промени и заповеди, тя ги е изпълнявала“, обясни адвокат Натина.

Припомняме, че Софийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража". Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция, предаде БТА.

Съдът посочи, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов. Освен това в показанията им има много бегли и "икономични" данни за него. Не се съдържат и доказателства, свързани с конкретика за деянията, в които е обвинен Паскал.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В неговите обяснения пред Комсиията за противодействие на корупцията се съдържат данни за контрабандни действия на Марин и Стефан Димитрови, каза още съдията. По данни на Николов това е подпомагано от Живко Коцев, Петя Банкова, Асен Василев и Бойко Рашков. Паскал е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност, казва още той в обясненията си. Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция "Митници", които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията.

В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, посочи съдията. В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП "Капитан Андреево". Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.

Още: Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов-Паскал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
арест Екстрадиция разпит КПКОНПИ Никола Николов Паскал
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес