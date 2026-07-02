"Поредната партенка": Нанков посочи като виновни за пътната инфраструктура служебните кабинети

Нашето наследство в пътната инфраструктура са от преди 6 години. Когато говорим за наследство, нека си даваме ясна сметка, за чие наследство говорим. Това е бездействието на служебните правителства. Единствените договори, подписвани през последните години и за пътища, и за мантинели, са подписани от тогавшания служебен министър Иван Шишков. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков в ефира на БНТ.

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Попитан къде са парите за поддръжка, той обясни, че те са в Закона за държавния бюджет, където има средства за поддръжка и за ново строителство. „Затова искахме да ни се даде време и да се приеме бюджета на кабинета Желязков. В нашия бюджет бяха заложени с 2 млрд. евро по-малко за пътна инфраструктура от това, което сега се планира“, каза той.

На въпрос крадели се по пътищата, Нанков отговори: „Вие кажете, аз не зная“.

По думите на депутата договорите за ремонти на магистралите „Тракия“ и „Хемус“ и за мантинелите са подписани от екипа на Шишков, когато е бил служебен министър.

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За авансовите плащания и индексациите, Нанков обясни, че това е поредната партенка. Той беше категоричен, че няма подобна методика и законова възможност авансовите плащания да бъдат индексирани.

Относно изказването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, че зад двете фирми, които произвеждат мантинели прозира фигурата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Нанков каза, че „подобен изказ е неприемлив“. „Фактите са категорични. Изредиха се много премиери след Бойко Борисов и са подписвани много договори. Аз знам за много повече от две фирми, които произвеждат мантинели“, обясни той.