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Издирват изчезнала 83-годишна жена

23 юни 2026, 15:05 часа 277 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР Шумен
Издирват изчезнала 83-годишна жена

ОДМВР- Шумен издирва по молба на близките ѝ Тензулен Исуф Хюсеин на 83 години от Велики Преслав. Около 15 часа вчера жената е напуснала жилището си и оттогава е в неизвестност. Висока е около 165 см., с къса червена коса, носи забрадка. Обута е с панталони тип “шалвари“, по всяка вероятност е била облечена с черно яке, обута с чехли. Ходи прегърбена, често бере трева и я носи. Още: Втори ден търсят 75-годишен мъж в района на Фотиново

Няма телефон в себе си, говори на български и турски език. Губила се е и друг път. За последно е била забелязана надвечер вчера в централната част на Велики Преслав. Молим всички, които имат информация за местонахождението ѝ да подадат сигнал на телефон 112 или на 054 800-588. Още: Издирват 16-годишно момче от София, виждали ли сте го?

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Велики Преслав полиция издирва се изчезнала жена
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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