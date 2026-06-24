Излязъл от затвора преди дни мъж е задържан за трите трупа в Угърчин

27-годишен мъж с криминално минало е основният заподозрян за извършеното тежко престъпление в Угърчин. Припомняме, че в жилище бяха открити три трупа – на 27-годишен мъж, на 18-годишна жена и на 16-годишно момиче. Това съобщиха на брифинг в града директорът на ОДМВР – Ловеч старши комисар Цветомир Цонков и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. ОЩЕ: Трагедия в Угърчин: Трима души са открити мъртви

Сигналът е подаден малко след 3:00 часа през нощта след шум от падане на момиче от етаж на сградата. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. При извършената проверка в общежитието са открити телата и на другите две жертви.

По данни на прокуратурата задържаният е многократно осъждан за кражби и противозаконно отнемане на моторни превозни средства. Той е излязъл от затвора на 12 юни тази година след изтърпяване на наказание лишаване от свобода.

Разследването се води за умишлено убийство. Предстои мъжът да бъде привлечен като обвиняем за убийството на трите лица и да бъде задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. След това ще бъде внесено искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

От прокуратурата уточниха, че мотивът за престъплението все още не е изяснен. Продължават огледите, разпитите на свидетели и назначаването на експертизи. По първоначални данни при извършването на престъплението е използван остър предмет.

По информация на разследващите както жертвите, така и задържаният са пребивавали в същото общежитие и са се познавали.

От МВР съобщиха още, че се проверяват данни за опит за заличаване на следи след извършване на престъплението.