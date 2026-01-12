Спорт:

Жена пострада при катастрофа на линейка

12 януари 2026, 10:23 часа 299 прочитания 0 коментара
Жена пострада при катастрофа на линейка

Възрастна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие с линейка. Инцидентът е станало около 01:20 часа през нощта на 12 януари 202 6г. на път за Спешна помощ в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Водачът на специализирания автомобил е изгубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно и се е ударил в дърво. В резултат на произшествието по непредпазливост е причинена средна телесна повреда на транспортираната 62-годишна пациентка от Завет, която е със счупена лява глезенна става.

Сблъсък между две коли: Катастрофа на входа на София (СНИМКИ)

Щети

При катастрофата са нанесени значителни материални щети по линейката. Пробата за употреба на алкохол на 39-годишния шофьор е отрицателна. По случая се води досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград. При катастрофа снощи в Разград един човек загина, а няколко пострадаха, припомня БТА.

Още: Трамвай и кола се сблъскаха в центъра на София

Русе

По-рано областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че за повече от шест часа тази нощ второкласният републикански път между град Бяла и село Копривец е бил затворен за камиони над 12 тона заради снегонавявания. В участъка е закъсал тежкотоварен камион, който е бил изтеглен. Общо 27 снегорина обработват републиканската пътна мрежа срещу заледяване. Няма проблеми при преминаването на граничния преход между Русе и Гюргево.

Автомобил влетя в заведение, има пострадали (СНИМКИ)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Катастрофа Русе Разград линейка
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес