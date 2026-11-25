Общинска избирателна комисия – Варна изчака момента, след който не могат да бъдат насрочени частични избори. Това заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев пред БНТ за случая с Благомир Коцев. Още: Андрей Гюров: Отстраняването на Благомир Коцев е форма на институционална репресия и подмяна на вота

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"Общинската избирателна комисия изчака момента, след който вече няма да могат да бъдат насрочвани частични избори. Това в определена степен засяга и избирателите в общината", коментира Андреев. По думите му, ако правомощията на кмета бяха прекратени по-рано и имаше произнасяне, което да потвърди решението на Общинската избирателна комисия, щеше да има възможност да се проведат нови избори в община Варна и избраният нов кмет да встъпи в длъжност.

Според него в настоящия случай обаче това изчакване води до невъзможност за избор на нов кмет и съответно до назначаването на такъв.

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Припомняме, че двама членове на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, излъчени от ПП-ДБ, са подкрепили отстраняването на кмета Благомир Коцев. Това показват персоналните данни от гласуването на комисията. На практика обаче става дума за един представител, тъй като вторият е участвал в парламентарните избори през април като член на районна комисия от квотата на "Прогресивна България".

Лидерът на ПП Асен Василев обясни днес, че след парламентарния вот партията е направила опит чрез Централната избирателна комисия (ЦИК) да оттегли представителя, който вече е преминал към друга политическа формация. Това обаче не се е случило, тъй като от ЦИК са изискали лично заявление от самия член на комисията. Въпреки недоволството на Василев процедурата предвижда именно такъв ред, тъй като политическа партия не може едностранно да оттегля или назначава представители без тяхното съгласие.

На заседанието на комисията в понеделник вечерта са присъствали 26 души. Шестима са гласували против прекратяването на правомощията на Коцев. Петима от тях са от квотата на ПП-ДБ, а един - от ДПС. Против отстраняването са били Жени Калчева, Дарина Павлова, Иринка Христова, Цветомир Петров, Катя Минчева и Орхан Мехмед.

Останалите 20 членове на ОИК са подкрепили отнемането на кметските правомощия. Сред тях има представители на ГЕРБ, БСП, "Възраждане", ИТН, трима от ДПС и двама от квотата на ПП-ДБ.

В подкрепа на решението са гласували Велин Жеков, Галина Асенова, Йовчо Йовчев, Марияна Пантелеева, Олга Томова-Куцарова, Велин Сербезов, Дария Стоянова, Димитър Георгиев, Емил Иванов, Емил Пенков, Емилия Стефанова, Илина Дюлгерова, Йордан Йорданов, Красимир Коев, Лора Гоцева, Мехмед Кадир, Олег Атанасов, Орхан Хасан, Румяна Цветкова и Станислав Сотиров.

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