Войната в Украйна:

Катастрофа с четирима пострадали между Кюстендил и Перник

11 септември 2025, 14:27 часа 276 прочитания 0 коментара
Катастрофа с четирима пострадали между Кюстендил и Перник

Катастрофа затруднява движението между Кюстендил и Перник. Временно е ограничено движението по път I-6 Драгомирово – Цървеняно при границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението се налага заради катастрофа между три автомобила, казаха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.

По първоначална информация при инцидента са пострадали четирима души. Насочени са две линейки от екипите на Спешна помощ в Кюстендил и Перник. 

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пострадали информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес