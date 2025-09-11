Гърция е на второ място в ЕС по гъбични инфекции

Гърция е на второ място в ЕС по брой пациенти, заразени с гъбичката Candida auris, инфекция, която може да причини сериозно заболяване и да се разпространи бързо в болници или заведения за дългосрочни грижи, според нов доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), публикуван в четвъртък, предаде гръцкото издание Kathimerini.

По време на посещение на екип на ECDC в Гърция през април 2024 г. беше установено, че гъбичката се е разпространила в цялата система на здравеопазване.

Candida auris често е устойчива на противогъбични лекарства и засяга тежко болни пациенти. Според доклада, Гърция е регистрирала 852 случая през последното десетилетие, което я нарежда на второ място в Европа след Испания. ОЩЕ: Kръвен протеин превръща гъбичните инфекции в потенциални убийци