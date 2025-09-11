Войната в Украйна:

Гърция е на второ място в ЕС по гъбични инфекции

11 септември 2025, 17:37 часа 214 прочитания 0 коментара
Гърция е на второ място в ЕС по гъбични инфекции

Гърция е на второ място в ЕС по брой пациенти, заразени с гъбичката Candida auris, инфекция, която може да причини сериозно заболяване и да се разпространи бързо в болници или заведения за дългосрочни грижи, според нов доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), публикуван в четвъртък, предаде гръцкото издание Kathimerini. 

По време на посещение на екип на ECDC в Гърция през април 2024 г. беше установено, че гъбичката се е разпространила в цялата система на здравеопазване.

Candida auris често е устойчива на противогъбични лекарства и засяга тежко болни пациенти. Според доклада, Гърция е регистрирала 852 случая през последното десетилетие, което я нарежда на второ място в Европа след Испания. ОЩЕ: Kръвен протеин превръща гъбичните инфекции в потенциални убийци

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция гъбички гъбична инфекция информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес