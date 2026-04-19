Кмет агитира в общинска фирма, членове на СИК нарушават тайната на вота: Изборният ден в България

При акция на полицията, насочена срещу пресичането на престъпления срещу политическите права на гражданите – купуване на гласове, вчера (18 април) в Берковица е иззета парична сума, съобщиха днес от Областната дирекция на МВР в Монтана. След като в полицията постъпил сигнал, че мъж на 69 години от града предлага облаги на хора, с цел да упражнят правото си на глас за определена политическа сила, е направена проверка в автомобила и в дома на въпросния човек. При проверката мъжът предал на служителите на реда сумата от 1170 евро, съобщи БТА.

По случая в Районното управление на МВР в Берковица е образувано досъдебно производство по член 167 от Наказателния кодекс. Мъжът не е задържан поради медицински причини.

Кмет агитира служители на общинска фирма

Друго досъдебно производство по същия член от Наказателния кодекс е образувано в Районното управление на МВР в Лом, след като в една от социалните мрежи бил качен клип, на който кмет на крайдунавска община агитира служители от общинска фирма да гласуват за определена политическа сила и обещава по 50 евро.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха пред БТА, че от началото на предизборната кампания до момента в региона са образувани 39 досъдебни производства по подозрения за купуване на гласове, а 19 души са арестувани. Полицията е проверила 178 сигнала за купуване на гласове и е съставила 385 предупредителни протокола.

Бързо производство в Разград: списък с имена на 40 души и предаване на 50 евро

Бързо производство в условията на неотложност е образувано в Районното управление в Разград, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Случаят е от изборния ден - 19 април, след като полицейски служител, охраняващ изборна секция в село Благоево, е сигнализирал, че в близост до кметството е забелязано предаване на пари между две жени. По данни на полицията - една от тях е дала на другата сумата от 50 евро. При последвалите процесуално-следствени действия е открит списък с имена на 40 души. Снети са сведения от очевидци, като работата по случая продължава.

От ОД на МВР посочват, че от началото на изборния ден в полицейската дирекция са постъпили 12 сигнала, по които се работи. Повечето са свързани с нерегламентирана агитация, опити за купуване на гласове или възпрепятстване на упражняването на правото на вот. Общият брой сигнали за предизборни нарушения достигна 48. Образуваните производства са 11, като десет са досъдебни и едно е бързо. Съставени са и 64 протокола за предупреждение по Закона за МВР.

Снимка: iStock

В Разградска област избирателната активност към 16:00 ч. е 28,28 процента, съобщиха от областната администрация, цитирани от БТА.

В Търговище: проверки по 15 сигнала за нарушения на изборния процес

Полицията в Търговищко е извършила проверки по 15 сигнала за нарушения на изборния процес, получени от началото на изборния ден, съобщиха за Българската телеграфна агенция от областната дирекция на МВР. Сигналите са свързани с различни по естество нарушения. Полицейски екипи своевременно извършват проверки по всеки един от тях. Резултатите се докладват в прокуратурата по компетентност, допълниха от институцията.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, и са съотносими към отговорностите на МВР в него, на денонощната телефонна линия на Министерството на вътрешните работи - 02/90 112 98, припомнят от пресцентъра. Сигнали за евентуални нарушения на изборното законодателство могат да се подават и на открития за целта в ОД на МВР-Търговище денонощен телефон: 0601/ 60216. Откритите телефонни линии ще функционират до края на изборния ден.

От ОД на МВР в Търговище посочиха още, че от 8:30 часа тази сутрин до 17:00 часа в звената на сектор „Български документи за самоличност“ в Търговище, Попово и Омуртаг са издадени 11 удостоверения на граждани без валиден документ за самоличност, с които те да могат да упражнят правото си глас в днешните избори.

С охраната на избирателните секции в област Търговище са ангажирани пряко около 230 служители от регионалните структури на МВР.

РИК в Благоевград се произнесе по 22 сигнала

По 22 сигнала до момента се е произнесла Районната избирателна комисия (РИК) в Пазарджик - по информация, публикувана на официалната ѝ страница.

Не са констатирани сериозни нарушения, а по част от тях комисията е направила предписания. Сигналите са за надраскани зад параваните за гласуване номера на партии и коалиции, за застъпници без баджове, за членове на секционни избирателни комисии (СИК), които са близо до машината за гласуване и могат да нарушат тайната на вота. Със свое решение РИК се е разпоредила пропуските да бъдат отстранени.

По-рано днес в четири секции в област Пазарджик е преустановено машинното гласуване, а от полицията съобщиха, че засилват присъствието си около секциите.

