Кмет раздавал чанти с храни срещу вот

16 април 2026, 10:12 часа
Снимка: iStock/Guliver
Сигнал, че кмет на населено място раздава чанти с хранителни продукти, за да се гласува за определена политическа партия, е получен на тел.112 около 10.50 часа на 15 април. Това съобщават от ОДМВР - Разград.

Подаващият сигнала съобщил още, че животновъдите в село Хърсово са заплашвани, че ще бъдат проверявани и санкционирани от ОДБХ. По случая е започната проверка за извършено престъпление по чл.167, ал.2 от НК.

Друго произшествие от региона: Лек автомобил „Фолксваген Голф“ осъмнал увреден на паркинг пред жилищен блок в Разград.

През нощта на 14 срещу 15 април неизвестно лице огънало предна регистрационна табела и двата предни калника на колата, собственост на 53-годишен мъж. Нанесените щети надхвърлят 200 евро. Води се проверка по чл.216, ал.1 от НК.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Купуване на гласове полиция търговия с гласове материални щети
