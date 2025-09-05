Войната в Украйна:

Къде са родителите им: Две малки деца пълзяха до колите на пътя

05 септември 2025, 13:55 часа 283 прочитания 0 коментара
Две безпризорни малки деца, на една и две години, бяха забелязани в четвъртък сутринта да пълзят по улицата в Харилау, централен квартал на Солун, Северна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. 

Преминаващ шофьор, който видял децата, алармирал полицията, като им казал, че по-малкото от двете пълзи по пътя.

Разследването разкрило, че двете бебета са напуснали къщата си, без родителите им да забележат. Майката и бащата на децата са арестувани за излагане на непълнолетни на опасност. ОЩЕ: След падане от люлка: Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, медицинският хелекоптер в помощ

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бебета Гърция Солун информация 2025
