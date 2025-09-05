Къде са родителите им: Две малки деца пълзяха до колите на пътя

Две безпризорни малки деца, на една и две години, бяха забелязани в четвъртък сутринта да пълзят по улицата в Харилау, централен квартал на Солун, Северна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Преминаващ шофьор, който видял децата, алармирал полицията, като им казал, че по-малкото от двете пълзи по пътя.

Разследването разкрило, че двете бебета са напуснали къщата си, без родителите им да забележат. Майката и бащата на децата са арестувани за излагане на непълнолетни на опасност. ОЩЕ: След падане от люлка: Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, медицинският хелекоптер в помощ