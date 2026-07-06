Лято, празни жилища, крадците не почиват: Съвети как да защитим дома си

Започна сезонът на домовите кражби. От полицията напомнят, че през летните месеци много жилища остават необитаеми за дни или дори седмици, което ги превръща в лесна мишена за престъпниците, затова започват информационна кампания, насочена към превенцията на този вид престъпления. Отчитат се и първите случаи на домови кражби. Сред основните препоръки са хората да не публикуват в социалните мрежи информация за предстоящи или текущи пътувания, да използват висок клас заключващи системи и при възможност да оборудват домовете си с аларми и видео наблюдение.

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Според Елена Кръстева от СДВР една от най-честите грешки е недостатъчната защита на жилищата. Тя препоръчва монтиране на датчици за движение, алармени системи и видео наблюдение, които могат да сигнализират при нерегламентирано проникване.

Особено значение имат и добросъседските отношения. Ако съседи забележат подозрителни лица или необичайна активност около дадено жилище, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

Друг важен съвет е хората да не съобщават публично в интернет, че отсъстват от дома си за по-дълъг период. Ключалката е най-слабото място. Председателят на Националния съюз на ключарите Андрей Сапунджиев подчерта, че именно ниският клас заключващи системи често създава предпоставки за успешни кражби, докато сертифицираните високозащитени ключалки значително затрудняват престъпниците.

Препоръчва се заключващите системи да бъдат проверявани и при необходимост подменяни на всеки пет до седем години, за да отговарят на актуалните стандарти за сигурност.

При жилища на първи и последен етаж, както и при къщи, трябва да се обърне внимание и на прозорците чрез монтаж на сертифициран противовзломен обков.