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Десетки сигнали и различни следи: Седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия

06 юли 2026, 7:37 часа 1200 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Десетки сигнали и различни следи: Седмица продължава издирването на 11-годишната Наталия

Много и различна информация е получена през почивните дни, но нито един не е довел до намирането на 11-годишната Наталия от село Константиново. След седмица в неизвестност – момичето и мъжът, с когото е тръгнало, продължават да се издирват. След информация, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметърът е бил обиколен с дронове и термо камери.

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На този етап информацията, че са били там, не може да се потвърди. Периметърът на търсене се разширява. 

Жандармерия и десетки доброволци са претърсили и местност след информация, че момичето и 40-годишният мъж, са били забелязани в близост до железопътна линия.

40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни. По време на предишното издирване е използвал изоставени и необитаеми къщи, където е следял развитието на акцията чрез радио и телевизия. Именно поради тази причина полицията избягва да съобщава подробности за посоката на разследването и предприетите действия.

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Разследващите смятат, че мъжът има опит в укриването и е способен да оцелее продължително време без достъп до храна и вода, което допълнително усложнява операцията по издирването.

Органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112.

Задействана е и системата BG-ALERT в областите Бургас, Варна и Шумен.

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Издирване издирва се изчезнало дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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