Марихуана в товарния влак: Спипаха 700 килограма

Близо 700 кг марихуана заловиха на МП “Лесово“, съобщиха от полицията. Наркотичното вещество, открито при специализирана операция на ГДБОП, е било предварително пакетирано и поставено в тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция.

По-късно ще бъде даден брифинг от прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел “Борба с наркотрафика“ в Агенция “Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт “Лесово“.

Припомняме, че преди дни митническите служители направиха друг голям удар. Заловена беше марихуана за 6 млн. евро в камион на “Капитан Андреево”. Тогава се оказва, че става въпрос за близо 740 кг от наркотичното вещество, скрито в 626 пакета в пет дървени сандъка.

