Мистерия край нос Емине: Кораб-призрак се появи от нищото

Властите в Бургас са изправени пред безпрецедентен случай, след като танкерът VIVA 962 се появи неочаквано край нос Емине миналата седмица. Плавателният съд, построен през 1993 г. за превоз на хранителни масла, е бил без валидни документи, а на борда му е имало само двама души, съобщава maritime.bg

Морският трилър започва, когато 84-метровият танкер пуска котва без предварително уведомление. При първоначалния радиоконтакт с властите, мъж, представил се за капитан, съобщава, че VIVA 962 пристига за ремонт в Бургас. Последвалата проверка обаче установява, че нито един кораборемонтен завод в региона не очаква плавателния съд, нито пък има назначен корабен агент.

Това несъответствие води до спешна съвместна инспекция на борда от екипи на "Морска администрация" и "Гранична полиция". Инспекторите са шокирани от откритието си – вместо обичайния за такъв кораб екипаж, те заварват само двама украински граждани, които се представили за капитан и механик.

Двамата мъже твърдят, че са осъществили изключително рисковано пътуване от руското пристанище Порт Кавказ. Как са успели да управляват сами танкер с дедуейт от близо 3000 тона, остава загадка и повдига сериозни въпроси за сигурността на корабоплаването в Черно море.

Ситуацията се усложнява още повече при проверката на документите на кораба. Оказва се, че всички сертификати на VIVA 962 са изтекли през 2024 г., което на практика го превръща в "кораб-фантом". Единствените валидни документи на борда са били паспортите на двамата украинци.

Установено е също, че танкерът е с изключително малко количество гориво. По нареждане на капитана на пристанището, VIVA 962 е ескортиран до рейда в Бургас, където в момента е задържан.

Случаят е от компетенцията на Прокуратурата, Агенция "Митници" и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Разследването ще трябва да установи кой е собственикът на кораба, каква е била целта на необичайното му пътуване и защо е предприет този високорисков преход.