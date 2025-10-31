Моторист пострада при катастроф

Мотоциклетист е пострадал при катастрофа с автомобил на пътя София – Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР. Сигналът е получен около 12:40 часа. Пострадалият е транспортиран в болница.

Временно в района на разклона за Горно Камарци движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофата, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“, като от ОДМВР уточниха, че на място полицаи регулират движението на автомомобили.

