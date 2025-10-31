Моторист пострада при катастроф

Войната в Украйна:

Мотоциклетист е пострадал при катастрофа с автомобил на пътя София – Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР. Сигналът е получен около 12:40 часа. Пострадалият е транспортиран в болница.

Временно в района на разклона за Горно Камарци движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофата, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“, като от ОДМВР уточниха, че на място полицаи регулират движението на автомомобили.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа моторист пострадал затруднено движение
