Ще плаща на известен журналист: Костадин Костадинов е окончателно осъден за клевета

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е окончателно осъден за клевета - това става ясно от определение на Върховния касационен съд (ВКС). Костадинов ще трябва да плати над 8000 лева обезщетение (главница от 5000 лева и лихви) съгласно определението.

За какво става въпрос - случаят е още от 2020 година и касае журналистически материал на известния репортер Васил Иванов - Още: Осъдиха лидера на "Възраждане" за клевета на журналист

Каква е историята? Васил Иванов прави репортаж за недвижим имот на Костадинов близо до морския бряг във Варна, като обвързва това с обещанието на "Възраждане" да се откаже от партийната си субдия, стига партията да влезе в парламента. За партийната субсидия имаше и прокурорско разследване, което обаче беше прекратено през 2021 г. с мотив, че престъпление няма.

В исковата си молба Иванов разказва, че от 6 до 13 май 2020 г., след като е излъчено негово интервю с Костадинов, е бил обект на клеветническа кампания от страна на "Възраждане" и лидера ѝ. Това накърнило честта, достойнството и доброто му име, с които се ползва сред близките си, колегите и в обществото.

"Така посрещнахме екипа на Нова ТВ, който снима около 4 часа, за да монтира поръчков материал в опит да компрометира д-р Костадин Костадинов. Посрещнахме един журналист - жертва на времето, в което живее. Човек, който прави това, което му кажат. Зависим от системата и от тези, които му плащат да прави нереалистични и подвеждащи материали, практикуващ в държава, която е на 111 място по свобода на словото и се управлява от хора с прякори Тиквата, Свинята, Джуджето. Безскрупулни и готови на всичко, за да останат на власт, за да продължат да грабят ненаситно", казваше Костадинов.

На долната инстанция съдът посочи, че видеото, което Костадинов публикува в социалните мрежи е монтирано със субтитри, които не отговорят на истината. Сега в определението на ВКС е записано следното: "Във видеото са монтирани субтитри, които нямат нищо общо с разговорът, който се състоял между въззивника и въззиваемия (бел. ред. - Иванов и Костадинов). Същото обстоятелство е видно и от приетото заключение на допълнителната СКТЕ в градския съд – има обективно разминаване между текста на субтитрите във видеото и съдържанието на записания разговор. На записа се повтаря три пъти една и съща реплика "При гербаджиите се наведе" (бел. ред. - репликата е по адрес на Иванов), докато на кадъра е изписано "При гербаджиите се наведох", като вещото лице сочи в експертното заключение, че фразата "При гербаджиите се наведе" е недовършена, отрязана и това се установява от интонацията на гласа".

"Внушението е, че в репортажите си Иванов не представя точна, вярна и проверена информация, а преднамерено изкривена, като срещу облаги изготвя подвеждащи материали. Въззивният съд е посочил, че въпросните изявления са обидни – унизителни за честта и достойнството на въззиваемия като разследващ журналист, както и клеветнически", пише още в определението.

