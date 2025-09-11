"МВР се използва с политически цели": Синдикалист подкрепи колегите си за действията им в Русе

Смятаме, че МВР се използва с политически цели. Това каза Вергил Христов от Синдикалната федерация на служителите в МВР в ефира на Нова телевизия относно подоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. "Не може да се слагат етикети и от висока трибуна да се казва, че полицаите са убийци. Настройваме обществото. А трябва да се каже, че сигурността е отговорност и на полицаите, и на гражданите", добави той.

Подкрепа към колегите

"Знаците по улиците не ги поставя МВР. Какво е било ограничението в този участък е проверимо. Изнасянето на информация става само със съгласието на прокуратурата. Другото може да е в ущърб на разследването", каза той.

Относно задържането на следващия ден на четиримата младежи, а не веднага на място, Христов обясни, че не за всеки скандал, посетен от патрул, е необходимо да се пристъпи към задържане. Ако преценката на място е, че не може да има задържане на място, след това има последващ процес. Не е задължително да има арест. "След това, след като се прецени, че има престъпление, се пристъпва към задържане", обясни той.

"Всичко в Русе става за секунди, а колегите не са били преки свидетели", добави синдикалистът.

По отношение на боди камерите на полицаите, за които са дени милиони левове, той обясни, че тепърва тези камери ще се раздават на органите на реда. "Задължително е колегите да носят боди камери. Отишлите на мястото на инцидента с шефа на полицията в Русе също трябва да са имали такива устройства. Записите са предадени на прокуратурата", смята той.