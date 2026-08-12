Адвокатът на жестоко убития Георги в Пловдив с нови подробности за тежкото престъпление

Категорично Георги не е имал влечение към малолетни и непълнолетни, а просто си е търсел другарче в живота, за което са знаели и близките му. Това обясни Димитър Марковски, адвокат на близките на жестоко убития в Пловдив Георги Кузев, е ефира на Нова телевизия. Попитан знаели ли са близките му, че ще ходи в Пловдив, защитникът отговори, че са знаели. „Знаели са, че Георги си търси приятелка, тъй като момчето е било само и е искало да си има другарче в живота. Нормално е. Били са в течение на това“, каза Марковски.

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„Според мен е абсолютно спекулативно на този етап, а то ще се установи и в хода на разследването, че Георги е имал наклонности и влечение към непълнолетни и малолетни деца. Георги няма профила на лице, което има педофилски наклонности. И това ще се докаже безспорно по делото", категоричен бе защитникът.

"Поддържам контакт основно с братовчеда на Георги, който също се казва Георги. Със сестра му не съм се виждал, тъй като тя е в тежък срив и не искам да я обременявам. Те сега трябва да си погребат момчето", каза още Марковски.

По думите му не е сигурно, че само петимата обвиняеми са бъдат част от групата, участвала в това колективно престъпление. „Има различни форми на съучастие, които трябва да бъдат установени", заяви адвокатът.

Попитан и момичетата ли са участвали в побоя до смърт, той заяви: "Всеки един от задържаните има участие в причиняването на телесни повреди. Всеки един от петимата има участие към изпълнителното деяние. Има такива данни".

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Марковски заяви, че ако се установи, че лицата, които са заснемали клипа със зверския побой на Георги, чрез тези свои действия са стимулирали, подстрекавали са извършителите, тогава прокуратурата може да повдигне обвинение към подбудителство. „Подбудителите са наравно отговорни с извършителите, така е по закон", обясни адвокатът.