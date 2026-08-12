Сложен език за версиите защо оръжеен склад на "ЕМКО" в Белица се взриви

Работното досъдебно производство за взрива в склада на военния завод "ЕМКО" е палеж, в следствие на което са възникнали взривове, които са застрашили живота на работниците. Налице е и унищожаваме на имущество в особено големи размери. Все още не е извършен оглед на мястото. Възложил съм разследването на екип от следователи, които имат опит в такива случаи. Това съобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.

Какви засега са посочените от Петков хипотези как е станал пожарът: Непредпазливо внасяне на устройство, което може да внесе огън. Деструктивна промяна на компонентите на изделие, довели до последващ взрив. Нарушение на охраната и безопасността на труда. Основна хипотеза ще бъде изградена едва след като бъдат събрани веществени доказателства – днес, 12 август, все още няма да влизат разследващи екипи, но утре, 13 август, се планира да започнат да се събират доказателства.

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Говорене на сложен език

"Допускаме и версии за умишлено или по непредпазливост внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън", обясни той на нарочна пресконференция.

Следващата версия е промяна на компонентите за производство на изделията в завода и евентуално такава промяна в някое изделие да е довело до възникване на огън и последващ взрив. От думите на прокурора не стана много ясно дали това е версия, че някой нарочно е направил нещо на оръжеен продукт, за да се взриви или е техническа недомислица.

"Основна хипотеза ще имам след като се направи оглед на мястото, което ще се извърши утре. Ръководството на предприятието съдейства", каза прокурор Петков - Още: Ето какво точно разследва прокуратурата в Габрово след взрива в склад за боеприпаси на "ЕМКО"

Припомняме, че взривът във военния завод "ЕМКО" в село Белица стана в понеделник (10 август). По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси. От "ЕМКО" обаче категорично не се съгласиха с тази версия и посочиха, че служителите в склада са забелязали запалване на огън отвътре т.е. от склада навън. Директор на компанията посочи, че камионът е бил вече разтоварен и поне 10 минути след това пожарът е тръгнал.

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