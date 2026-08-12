Изборът на новия ВСС започва с разход за над 100 000 евро

Залата, в която съдиите и прокурорите ще проведат общите си събрание за избор на членове на следващия Висш съдебен съвет (ВСС), ще струва 103 066 евро. Пленумът на ВСС вече е дал съгласие за извършване на този разход. Залата ще е "София Ивент Център", която се намира в столичен мол и е с капацитет до 1500 души. Срещу тази цена се предоставя необходимото обзавеждане, оборудване, озвучаване, система за безжично гласуване за провеждане на избори на избирателна комисия и секционни комисии и други, обясняват от съвета.

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Общото събрание на прокурорите ще се проведе на 17 и 24 октомври, а това на съдиите - на 31 октомври и 7 ноември 2026 г.

Няма да има места за всички

На 9 юли членовете на съвета коментират, че прокурорите в страната са около 1500, а съдиите - 2300. Това означава, че ако всички съдии решат да присъстват на общото събрание, за няма да могат да се съберат в залата. Председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова обаче успокоява, че капацитетът на залата не е пречка за провеждане на събранието.

"Изхождам от практиката при предходните общи събрания, при която се установява, че на първото общо събрание в първата определена събота просто не са присъствали лично в залата повече от 300-400 съдии, така че прогнозно, при засиления интерес към настоящите избори, предполагам, че лично присъстващите съдии не биха надхвърлили 1500", казва тя, цитирана от в. "Сега".

Общото събрание на следователите е насрочено за 14 и 21 ноември, като в първата събота ще се състои в зала "Тех Арена" на Техническия университет.

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В момента процедурата по избор на нови членове на ВСС е на етап номиниране на кандидати от съответната магистратска гилдия. Срокът за подаване на предложения за изборни членове на ВСС от прокурорите е 23 август, от съдиите – 6 септември, а от следователите – 20 септември. Засега прокурорите са издигнали 3 кандидатури, съдиите - само една, а следователите - нито една.

За ВСС

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от депутатите и 11 - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

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ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Парламентът ще започне избора на своята квота веднага след лятната си ваканция. В момента текат 21 дни, в които всеки може да номинира член на съвета, когото депутатите евентуално да припознаят и издигнат.

След като бъде конституиран, новият съвет ще трябва да избере главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Прокуратурата е без титулярно ръководство от уволнението на Иван Гешев през юни 2023 г., като част от времето дори беше оглавяване от Борислав Сарафов, без той да има легитимност да заема поста. ВАС е без титулярен председател от ноември 2024 г.