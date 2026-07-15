След разпит: Освободиха лидера на ДПС в Бургас

Областният председател на ДПС - Ново начало в Бургас Христо Широков е освободен от полицията в Кърджали. Той е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, като срокът на мярката е изтекъл. Широков е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние, съобщи БНР.

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Припомняме, че той беше задържан в Поморие във вторник. Арестът е извършен от служители на ГДБОП от Кърджали, които са го отвели в Областната дирекция на МВР в Кърджали във връзка с досъдебно производство, водено на територията на областта.

Христо Широков е бизнесмен с интереси в различни сфери и дългогодишен общински съветник в Поморие. Няма публична информация да е участвал в проекти, финансирани с държавни или европейски средства. От 2024 г. е областен председател на ДПС - Ново начало и е сред основните организатори на структурата на партията на Делян Пеевски в Бургаска област.