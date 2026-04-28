Не си заключил колата, откраднали му я

Възрастен мъж от Шуменско оставил отключен автомобила си, откраднали му го, а по-късно е намерен изоставен. Това съобщават от ОДМВР Шумен.

Малко след 11 часа вчера 79-годишен мъж от село Веселиново подал сигнал, че му е отнет противозаконно лекият автомобил.

Мъжът обяснил, че колата, Фолксваген “Голф“ с шуменска регистрация била паркирана пред дома му. Не била заключена.

По негови данни кражбата е станала за времето от 23 часа в неделния ден до 11 часа на следващия. Проведени са незабавни мероприятия.

Автомобилът е намерен изоставен в местността „ Редината“ близо до село Веселиново. Върнат е на собственика.

Установен е извършителят- 16- годишен от същото село. За извършено престъпление по чл. 346 ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

