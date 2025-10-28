Кметът на район "Изгрев" изригна срещу Мариан Бачев: Обаждания от адвокати, сплашвания и евентуален конфликт на интереси

Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия..., това написа кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев в своя Facebook профил. Повод за емоционалната му публикация е криминалният скандал, при който бяха арестувани актьорът Росен Белов (който в момента е под домашен арест), председателят на най-голямата пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и други лица, които са обвинени в принуда с оръжие, насилие и дрогиране на 20-годишен младеж.

Според Георгиев проверката на дейността на театралната школа "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", намираща се в Народно читалище "Николай Хайтов - 1936", чийто преподавател Росен Белов бе забъркан в "публичен, мега гей скандал", ще продължи до края. Въпросната проверка бе назначена от кмета преди дни.

Кметът заяви още, че няма да позволи общината "да си затвори очите" или "да се "свие в черупката си", провокирана от "действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната". Георгиев добави, че гласуваното му доверие от гражданите на кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" ще бъде оправдано и той ще е гарант за спазването на законите в България. "Нищо и никой не може да ме принуди да не го правя и да не спазя обещанието си".

Намира ли се в конфликт на интереси министър Мариан Бачев

"За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му - представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет, а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам...", пише още д-р Делян Георгиев.

Георгиев пише още, че не разбира защо министър Мариан Бачев се е почувствал засегнат от публичната изява на кмета. "Администрацията си върши работата, според правомощията, които има и отговорността, поета пред хората. Ако има страх и притеснение, вината е на друго място. Няма да се огъна, няма да се уплаша и ще продължа да отстоявам интересите на хората, докато заемам длъжността кмет на район "Изгрев"! Каквото и да ми струва това", добава д-р Георгиев.

В края на своята публикация той призовава за действия от страна на министър-председателя - "да обърне внимание на казуса и да вземе необходимите мерки за разрешаването му, на фона и на позицията на Съюза на артистите в България по темата. Българското правителство трябва да е пример за всички нас - администрации и граждани, да отстоява морала и устоите на държавността. Вярвам, че това ще се случи, както винаги досега, от началото на мандата!".

Хроника на скандала

Преди дни стана ясно, че председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев е бил арестуван, заедно с още четирима души, по обвинение за принуда, сексуално насилие, използване на оръжие и дрогиране на 20-годишен мъж. Единият от обвинените, който в момента е под домашен арест, се оказа популярният актьор Росен Белов.

Часове след обявяването на името му, от Театър "София", част от трупата на който е Белов, излязоха с изявление, че до приключване на разследването отстраняват актьора от програмата си. "На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния", се казва още в съобщението.

Последва реакция от кмета на район "Изгрев", който заяви, че започва проверка на школата, в която е преподавал Росен Белов и чиято собственост е на министъра на културата Мариан Бачев. Бачев веднага реагира със съобщение, че Росен Белов никога не е бил съдружник в школата, а само преподавател, и че очаква резултатите от проверката да бъдат оповестени публично.

От Съюза на артистите в България (САБ) също излязоха с изявление, с което обявиха, че доверието им към културния министър отдавна е свалено и добавиха: "Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение. Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура."