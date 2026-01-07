Кабинетът подаде оставка:

Неправилно изпреварване, а не дрифт - причината за катастрофата, при която младеж загина във Велико Търново

07 януари 2026, 08:12 часа 532 прочитания 0 коментара
Неправилно изпреварване, а не дрифт - причината за катастрофата, при която младеж загина във Велико Търново

Според мен не става дума за гонка, защото при това положение трябваше да има превишена скорост от две коли. Най-вероятно е било човешка грешка - неправилно изпреварване и неспазена дистанция. Това предположение направи Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България относно причините за тежката катастрофа край Велико Търново, при която млад мъж загина, а четирима бяха ранени.

ОЩЕ: Тежка катастрофа във Велико Търново, загина младеж

Той категорично изключи възможността причината за тежкия пътен инцидент да е било дрифт, защото това не е възможно при коли с предно предаване. "Дрифтът е контролирано приплъзване на автомобила, което става при автомобили със задно предаване. Все още не е ясно дали е имало превишаване на допустимата скорост, но дори да са се движили с 50 км/ч, сблъсквайки се челно щетите ще са огромни“, обясни той.

Той поясни, че в участъка ограничението е 50 км/ч, а изпреварването е забранено - маркировката е непрекъсната, а в средата има и червена линия, за по-добра видимост. Според него, ако такова е било направено, то значи, че водачът е имал неправилна преценка спрямо пътните условия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Пътят е мокър, има и мъгла, идеални условия за образуване на "черен лед", изтъкна експертът.

Иванов апелира водачите да използват неизносени зимни гуми.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Велико Търново дрифт катастрофа
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес