Нов рекорд: Шофьор кара с 227 км/час по АМ "Тракия"

01 септември 2025, 14:44 часа 254 прочитания 0 коментара
Нов скоростен рекорд на лек автомобил от 227 км/час е засечен от камерите на полицията в сливенския участък на магистрала "Тракия". Друг шофьор пък е засечен да се движи със 180 км/час при ограничение на скоростта от 140 км/час, съобщи БНР.

През август най-високата скорост е била 218 км/час, а водачът е платил глоба от 800 лева.

Въпреки строгия контрол през почивните дни и ангажираните 76 екипа на полицията са засечени 171 случая на превишаване на скоростта. От тях 148 са направени от водачи на леки автомобили и 23 на товарни автомобили.

Засечени са четири случая на неправилно изпреварване.

Двама са хванати да шофират след употреба на алкохол. Други двама са отказали да бъдат изпробвани за алкохол и наркотици.

Установен е един неправоспособен водач.

Съставени са 325 актове и фишове, образувани са досъдебни и бързи производства.

Продължава засиленото полицейско присъствие по магистрала "Тракия", главните и второстепенни пътища в областта. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.

