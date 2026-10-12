България няма да провежда нови операции край атакуваните кораби

Няма да бъдат провеждани нови операции на Военноморските и Военновъздушните сили в района на двата атакувани търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му към момента няма сателитни снимки, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Евентуалното обследване на потъналия кораб ALFA WATAN ще бъде организирано от Министерството на транспорта. Ведомството трябва да изготви план и да установи контакт с организации, разполагащи с подводни дронове за оглед на плавателния съд. Още: "Няма останки от дронове": Военният ни министър не признава руската изгода от атаката срещу корабите в Черно море (ВИДЕО)

От изявлението на Стоянов стана ясно още, че България не е провеждала разговори с Румъния и Турция за сигурността на корабоплаването след атаките. Според него този въпрос не е в правомощията на българската армия.

„Ние отговаряме за териториалното море. В икономическата зона това са международни води. Може би през Министерството на външните работи трябва да се поддържа контакт, но Министерството на отбраната не е влязло и няма смисъл ние да влизаме в контакт", заяви министърът.

Стоянов съобщи също, че България повторно ще поиска от НАТО да засили радиолокационното наблюдение на въздушното пространство над Черно море. Първото искане е било отправено след падането на дрон край Кардам, но до момента алиансът не е отговорил.